Ordu, deniz sporları ve turizmde büyüyor

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, kentte deniz sporları ve turizmin hızla büyüdüğünü, su üstü ve su altı faaliyetleriyle denizin turizme daha fazla kazandırıldığını söyledi.

Ordu, yaklaşık 120 kilometrelik kıyı şeridi ve 80 kilometresi doğal plajlarla kaplı eşsiz deniziyle Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DENİZ TURİZMİ VE SPORLARINDA ORDU’NUN AVANTAJLARI

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Üç mavi bayrak ödülümüz bulunuyor, 36 plajımız ise belge ile gözetim altında” diyerek, denizin korunması ve kullanımı konusunda ciddi adımlar atıldığını belirtti.

“SU ÜSTÜ VE SU ALTI SPORLARI GELİŞİYOR”

Toparlak, “Denizle bağımız Karadeniz’de örnek teşkil ediyor. Tekne turları, yelken gibi su üstü sporlarının yanı sıra su altı sporlarına yönelik de çalışmalarımız sürüyor” dedi. Ayrıca su altı fotoğrafçılığı eğitimi için proje hazırladıklarını, destek sağlandığında herkese açık eğitimler düzenleyeceklerini ifade etti.

BELEDİYENİN DENİZ TURİZMİNE KATKISI”

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin deniz turizmine ciddi destek verdiğini aktaran Toparlak, “Son yıllarda Ordu’nun denizle barışı sağlandı. Tur tekneleri ilçeler arasında yolcu taşıyor. Fatsa’daki adaya ve Ünye kıyılarına yapılan geziler, misafirlerimizin ilgisini çekiyor” diye konuştu.

“DENİZ, YENİ TURİZM DESTİNASYONU”

Ordu’nun denizi artık sadece yüzme alanı değil, su üstü ve su altı sporlarıyla turizme değer katan büyük bir destinasyon olarak görülüyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde deniz kullanımı arttı. Denizi doğayla beraber turizmin parçası haline getiriyoruz” dedi.