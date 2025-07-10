Ordu Devlet Hastanesi’nde bir ilk: Gözyaşı kanalı lazerle açıldı

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisinde modern bir yöntem olan Endoskopik Lazer DCR ameliyatı, Ordu Devlet Hastanesi’nde ilk kez başarıyla uygulandı.

Ordu Devlet Hastanesi, modern tıp teknolojileriyle gerçekleştirdiği bir ilke daha imza attı. Gözyaşı kanal tıkanıklığı tanısı konulan bir hastaya, hastane tarihinde ilk kez Endoskopik Lazer Dacryocystorhinostomy (DCR) ameliyatı uygulandı. Operasyon, göz hastalıkları alanında deneyimli hekim Op. Dr. Erol Eyüpoğlu tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Lokal anestezi altında ve sadece 10-15 dakika süren bu yenilikçi operasyon, ciltte herhangi bir kesi yapılmadan, burun içinden kapalı yöntemle gerçekleştirildi. Böylece hem iyileşme süreci hızlandı, hem de estetik açıdan iz bırakmayan bir tedavi mümkün oldu.

MODERN TEKNOLOJİ, KONFORLU TEDAVİ

Ordu Devlet Hastanesi yönetimi, gerçekleştirdikleri bu ilk uygulamayla birlikte, hastalarına daha konforlu ve hızlı iyileşme sağlayan yöntemleri sunmaya devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, “Modern tıp teknolojilerini yakından takip ediyor, hastalarımıza en güncel tedavi yöntemlerini sunmak için durmaksızın çalışıyoruz” denildi.

TEŞEKKÜR VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başarılı operasyonun ardından hastane yönetimi, ameliyatta görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hastaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.