Ordu Emniyet Müdürlüğü 15 operasyon yaptı. 43 kişiyi yakaladı.

Ali Yazan Ordu / Yeniçağ

Ordu’da Silah ve kaçak emtialar ele geçirildi.. Ordu il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ordu’nun bazı ilçelerine baskın yaparak çok sayıda silah, kaçak emtia ve kaçak telefonlar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Kumru İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; İlçede bulunan 4 işyerinde ve 1 araçta yapılan arama sonucunda yaklaşık piyasa değeri 500.000 TL olan;

-185 adet kaçak telefon

-214 adet kaçak emtia ele geçirilmiştir.

Bu konuda 2 şüpheli hakkında adli tahkikat yapılmıştır.

Ayrıca Ünye ilçesinde faaliyet gösteren Çerkezoğlu Av Bayisinin sahibi H.Y 39;ın kayıt dışı silah satışı yaptığına istinaden yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliden 3 adet tabanca yakalaması yapılmış ve akabinde projeli çalışma başlatılmıştır.

Yine Ünye İlçesinde bulunan 2 ikameti, işyeri ve aracında yapılan aramada;

-1 adet 9 mm Baretta marka ruhsatsız tabanca

-1 adet 9 mm fişek

-2 adet ruhsatsız av tüfeği

-27 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir.

Yine Ünye İlçesinde bulunan 1 işyerinde yapılan aramada;

-1 adet ruhsatsız tabanca

-9 adet 7.65 mm çapında fişek

-325 adet çeşitli markalarda puro,

-40 adet sigara aroması ele geçirilmiştir.

Şüpheli kişiler yakalanarak haklarında yasal işlemler yapılmıştır.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü geçen hafta toplam 15 adrese operasyon yaptı, 43 kişi yakalandı ve bunlardan 27 si tutuklandı.