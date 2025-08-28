Ordu Emniyet Teşkilatı'nın acı günü

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan polis memuru Abidin İşçiler (41), dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan İşçiler, görev yaptığı süre boyunca disiplinli çalışması ve halkla kurduğu sıcak ilişkilerle tanınıyordu. Aynı zamanda Ünye’nin köklü esnaflarından Sazcı Kemal Korkmaz’ın damadı, Burak ve Ali Kemal Korkmaz’ın eniştesiydi.

Merhum polis memuru Abidin İşçiler’in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilecektir.

Ordu Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere, ailesi, meslektaşları ve sevenleri büyük bir üzüntü içinde. Toplumun huzuru için gece gündüz görev yapan bir polis memurunun ani vefatı, şehirde derin bir yas havası oluşturdu.