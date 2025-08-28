Ordu Emniyet Teşkilatı'nın acı günü

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu Emniyet Teşkilatı'nın acı günü

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan polis memuru Abidin İşçiler (41), dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan polis memuru Abidin İşçiler (41), dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan İşçiler, görev yaptığı süre boyunca disiplinli çalışması ve halkla kurduğu sıcak ilişkilerle tanınıyordu. Aynı zamanda Ünye’nin köklü esnaflarından Sazcı Kemal Korkmaz’ın damadı, Burak ve Ali Kemal Korkmaz’ın eniştesiydi.

Merhum polis memuru Abidin İşçiler’in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilecektir.

Ordu Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere, ailesi, meslektaşları ve sevenleri büyük bir üzüntü içinde. Toplumun huzuru için gece gündüz görev yapan bir polis memurunun ani vefatı, şehirde derin bir yas havası oluşturdu.

Son Haberler
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!