Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 82 kişiyi işe alacak! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Ali Yazan Ordu / Yeniçağ

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bağlı birimleri, iş arayanlara önemli bir istihdam olanağı sunuyor. İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, "bakım onarım destek faaliyetleri" için 82 kişi istihdam edilecek. Başvurular Başladı!

Programa başvurular 05.07.2025’te başladı ve 09.07.2025’te sona erecek. Kontenjan 82 kişiyle sınırlı olup, başvurular portal numarası 9545 üzerinden yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?



Programa katılmak için adayların şu şartları karşılaması gerekiyor:

• Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

• Son bir ayda 5510 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamak.

• Hane gelirinin net asgari ücretin iki katını aşmaması.

• Kurumun aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.

PROGRAM DETAYLARI VE ÜCRET:

Program 21.07.2025’te başlayıp 30.04.2026’da sona erecek. Günlük net ücret 1083,00 TL olarak belirlendi. Katılımcılar liste yöntemiyle seçilecek ve liste ayrımı yapılmayacak.

İLÇE BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI:

İstihdam edilecek 82 kişinin ilçe dağılımı şöyle:

• Akkuş: 4

• Altınordu: 20

• Aybastı: 4

• Çamaş: 3

• Çatalpınar: 3

• Çaybaşı: 3

• Fatsa: 10

• Gölköy: 3

• Gülyalı: 3

• Gürgentepe: 3

• Korgan: 4

• Kumru: 4

• Perşembe: 4

• Ulubey: 4

• Ünye: 10

Toplam: 82 kişi

Ayrıca detaylı bilgi için Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği belirtildi.