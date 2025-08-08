Ordu Giresun Havalimanı’nda 7 ayda 638 bin yolcu – Yurt dışı yolcu sayısı 25 bini aştı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Temmuz ayında havalimanını toplam 115 bin 588 yolcu kullandı. Bunların 109 bin 868’i yurt içi, 5 bin 720’si ise yurt dışı uçuşlarda seyahat etti.

Kargo taşımacılığında da dikkat çeken rakamlara ulaşıldı. 7 aylık dönemde 170 ton kargo, yolcularla birlikte taşınan toplam yük miktarı ise 5 bin 200 ton oldu.

Uçak trafiğinde de artış yaşandı. Ocak-Temmuz döneminde toplam 4 bin 179 iniş-kalkış gerçekleştirildi. Bunların 4 bin 12’si yurt içi, 167’si ise yurt dışı seferlerine ait oldu. Sadece Temmuz ayında iç hatlarda 650, dış hatlarda 37 olmak üzere toplam 717 sefer yapıldı.

Bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline gelen Ordu Giresun Havalimanı, artan yolcu ve yük trafiğiyle bölge ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.