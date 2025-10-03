Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum ve ateşli yangın tatbikatı yapıldı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Giresun Havalimanında, Havalimanı Acil Durum Planı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereği acil durum ve ateşli yangın tatbikatı yapıldı.

İki yılda bir kez yapılması gereken geniş katılımlı acil durum ve ateşli yangın tatbikatı, Havalimanı ARFF (Hava aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme) ekiplerinin koordinesinde Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Ordu ve Giresun 112, Ordu ve Giresun İtfaiye, Ordu AFAD, Gülyalı İlçe Emniyet ve Gülyalı İlçe Jandarma ekiplerinin katılımıyla başladı.

Tatbikat senaryosu gereği kaza kırım sonucu yolcu uçağı ikiye bölündü. Teknik aksaklıktan ötürü sert iniş yapan uçak, pist üzerinde kaza kırıma uğradı. İkiye bölünen uçağın bir kısmında yangın meydana geldi. Kule tarafından olayın ihbarını alan Havalimanı ARFF ekipleri seri bir şekilde olay yerine intikal etti ve yangına müdahaleye başladı. Bu sırada yardımcı kuruluşlara da olayın ihbarı bildirildi.

Hava aracı kurtarma ve yangın söndürme ekipleri ile birlikte Ordu ve Giresun itfaiye ekipleri yangını söndürme ve soğutma çalışması yaparken, Ordu AFAD ekibi ile birlikte uçak içinde sıkışan yolcuların kurtarılmasını sağladı ve yaralılar 112 ekiplerinin belirlediği triyaj alanına teslim edildi.

Bu arada Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Güvenlik Şefliği olay yerinin emniyetini alırken, Gülyalı İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma birlikleri havalimanının genel emniyetini alıp, yetkisiz kişilerin havalimanına girişini engelledi. Acil Durum Operasyon Merkezi, Havalimanı Mülki İdare Amiri Ayhan Durmuş başkanlığında, Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy’un talebiyle, Havalimanı Emniyet Şube Müdür V. Furkan Keleş’in ve yardımcı kuruluş yetkililerinin de katılımıyla olay yerine yakın bir konumda toplanarak müdahale eden ekipleri buradan yönlendirildi. Hava Aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme Şefi Nuri Polat’ın Acil Durum Operasyon Merkezi üyelerini bilgilendirmesiyle tatbikat sona erdi.

Acil Durum Tatbikatları Acil Durum Planları çerçevesinde, planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası iş birliğini artırmak amacıyla havalimanlarında; 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar, yılda 1 dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir geniş katılımlı tatbikatlar düzenlenmektedir. Tatbikatın sona ermesine müteakip katılımcı birim yetkilileri ile olayın kritiği yapılarak olası bir acil durumda meydana gelecek aksaklıklara karşı aksiyon alınacak eylemler tartışılmıştır.

Havalimanlarında meydana gelebilecek muhtemel uçak kaza kırımları ile bina tesis yangınlarına anında müdahale edilebilmesi amacıyla Hava aracı Kurtarma ve Yangın Söndürme birimleri konuşludur. Bu birimlerin havalimanındaki acil durumlara 3 dakika içerisinde müdahale etme zorunluluğu bulunmaktadır. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bu ekipler tarafından gerekli iş başı eğitimleri ve tatbikatlarla belirtilen standartların karşılanabilirliği ölçülmektedir.