Ordu-Giresun Havalimanı’nda yolcu uçağı arıza yaptı

ALİ YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Uçak, kalkış öncesinde ortaya çıkan teknik sorun sebebiyle planlanan seferi gerçekleştiremedi. Yolcuların başka bir uçuşla seyahat etmeleri sağlanırken, teknik ekip arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Anadolu Jet yetkilileri, yaşanan aksaklık dolayısıyla yolcularından özür dilerken, uçağın teknik kontrollerinin tamamlanmasının ardından seferine en kısa sürede devam edeceğini bildirdi. Havalimanı yetkilileri, yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.