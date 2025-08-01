Ordu Gölköy'de dereye düşen çocuk son anda kurtarıldı

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu’nun Gölköy ilçesinde küçük bir çocuk, düğün salonunun yanındaki dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü. Olay, çevrede bulunan vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle büyümeden atlatıldı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan Gölköy Belediyesi ekipleri, dereye düşen çocuğu sağ salim sudan çıkarmayı başardı. Profesyonelce ve soğukkanlılıkla yürütülen kurtarma çalışması çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ilk muayeneden geçirdi. Edinilen bilgilere göre çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.