Ordu Grand Prix bisiklet yarışlarına ev sahipliği yaptı

ORDU / ALİ YAZAN

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde sporun merkezin olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ordu, yol bisikletinde en prestijli organizasyonlardan biri olan UCI 1.2 kategorisinde düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen Grand Prix Ordu Bisiklet yarışlarına 14 farklı ülkeden 41 yabancı sporcu ve Türkiye’den 22 elit sporcu katılım sağladı. Altınordu Durugöl Tabiat Parkı’ndan başlayan yarışların startını Başkan Güler verdi. Kıyasıya süren yarışlar Mesudiye’de son buldu.



Ödül töreni öncesinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarışmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ve Ordu’yu bu sayede tüm dünyanın tanıyacağını söyledi.



Başkan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bugün Ordu’muz, Mesudiye’miz tarihi bir gün yaşıyor. Yolunu yaptığımız Dereyolu’nda şimdi uluslararası bir yarışı gerçekleştirdik. Grand Prix yarışması çok prestijli ve uluslararası bir yarışma. Bugün Türkiye dahil 15 ülkeden yarışmaya katılım sağlayan sporcular var. 65 yarışmacısıyla çok güzel bir yarış ortaya çıktı. Yarışma ile medeni bir spor yaptık. Bisiklet hem sporda hem ulaşımda ve sağlık açısından önemli bir vasıta. Böyle güzel bir vesileyi Ordumuzda turizmle, kültürle birleştiriyoruz. Sporun birleştirici evrensel bir dili var. Burada değişik ülkelerden gelen misafirlerimizle kültür birliğini dostluğu, kardeşliği göstermiş olduk. Yarışmalar devam edecek Ordu’muzu, Mesudiye’mizi tüm dünya tanıyacak.”



Konuşmalar ardından dereceye giren sporcular Mesudiye Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Öte yandan yarışmanın birinci ve ikincileri Japonya takımından Rein Taaramae ve Ryuki Uga, 3.ise Malezya takımından Mathias Bregnhoj oldu.