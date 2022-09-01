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Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak

Ordu Gürgentepe SYDV, geçici olarak hasta ve yaşlı bakım personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:35
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Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ordu Gürgentepe SYDV, geçici olarak hasta ve yaşlı bakım personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel hali olmamak

Gürgentepe ilçesinde ikamet etmek

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu

Diploma

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Aile kayıt örneği

Ziraat Bankası hesap numarası

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