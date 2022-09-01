﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ordu Gürgentepe SYDV, geçici olarak hasta ve yaşlı bakım personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
Gürgentepe ilçesinde ikamet etmek
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu
Diploma
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Aile kayıt örneği
Ziraat Bankası hesap numarası
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.