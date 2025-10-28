YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Gülderen Aydın, 27-30 Ekim 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 49. Genel Kurul Toplantısı”na katılıyor.

Avrupa Konseyi çatısı altında gerçekleştirilen bu önemli toplantı, yerel ve bölgesel yönetimlerin demokratikleşme, çevresel sürdürülebilirlik ve kamu hizmetlerinde şeffaflık gibi temel konularda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ordu heyetinin kongredeki varlığı, bölgenin uluslararası düzeyde temsil edilmesi ve yerel yönetim deneyimlerinin paylaşılması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle çevre koruma politikaları, kırsal kalkınma ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi gibi başlıklarda yapılacak sunumlar, Ordu’nun vizyonunu Avrupa’ya taşıyacak.

Başkan Güler’in liderliğindeki heyet, kongre süresince çeşitli ülkelerden gelen belediye başkanları ve yerel yöneticilerle temaslarda bulunarak Ordu’nun çevresel ve toplumsal projelerini tanıtacak.