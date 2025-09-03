Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nın bakım onarım bölüğü, Perşembe’ye taşındı

ORDU / ALİ YAZAN - HAKAN YILDIZ
Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bakım Onarım Bölük Komutanlığı, kurulduğu günden itibaren İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında hizmet vermekteydi.
İl Jandarma Komutanlığında yeni birimlerin açılması ile birlikte hizmet binasındaki yoğunluğun azaltılması için Bakım Onarım Bölük Komutanlığı, Perşembe ilçesinde bulunan Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı yerleşkesine taşındı.
Taşınma işlemleri tamamlanan Bakım Onarım Bölük Komutanlığı ve komutanlığa bağlı olarak hizmet verecek kademe binasının açılışı, Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı ve Perşembe Kaymakam Vekili İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Müftü Vekili Burhan Al, İlçe Müftüsü İhsan Öz, Jandarma Komando Tabur Komutanı J. Kd. Yzb. Can Toğral, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Dağdeviren, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Emre Aksu’nun katılımı ile açılışı gerçekleşti.
Bakım Onarım Bölük Komutanlığı bünyesinde hizmet verecek kademe binasının açılışı öncesinde İl Müftü Vekili Burhan Al tarafından dua edildi.
Yapılan duanın ardından kademe binasını gezen Vali Muammer Erol, kademe binasında, İl Jandarma Komutanlığı araçlarına verilecek bakım-onarım hizmeti hakkında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman’dan bilgi aldı.
Kademe binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Vali Muammer Erol, kademe binasında görev yapan personellere de işlerinde kolaylıklar diledi.