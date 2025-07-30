Ordu İl Müftülüğü'nde beklenmedik değişim

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Cumhurbaşkanlığı tensipleriyle dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Trabzon İl Müftülüğü görevine atandı. Bu önemli atama, Ordu İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

12 İl Müftüsünün değiştiği kararnamede İsmail Çiçek’in yerine ise Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak atandı. Aslen Rize Çayeli’nden olan yeni Ordu İl Müftüsü Ali Çakmak, 4 yıldır Osmaniye’de görev yapıyordu.

Ordu İl Müftülüğü, yayımladığı mesajda Dr. İsmail Çiçek'e Ordu'ya vermiş olduğu değerli hizmetlerden dolayı şükranlarını sunarken, yeni görev yeri Trabzon'da da başarılar ve hayırlı hizmetler diledi.

Yeni atamalar ise şu şekilde sıralandı:

Antalya İl Müftülüğüne: Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman

Artvin İl Müftülüğüne: Ertuğran Mehmet Soylu

Elazığ İl Müftülüğüne: Yusuf Bingöl

Erzurum İl Müftülüğüne: Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı

Mersin İl Müftülüğüne: Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya

Muğla İl Müftülüğüne: Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can

Ordu İl Müftülüğüne: Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak

Osmaniye İl Müftülüğüne: Ahat Taşçı

Sivas İl Müftülüğüne: Hasan Limon

Trabzon İl Müftülüğüne: Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek