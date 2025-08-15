Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün’den şehir hastanesi işçi alımı açıklaması

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu’da yapımı tamamlanmak üzere olan ve yakın zamanda hizmete girecek Şehir Hastanesi için işçi alım süreci oldukça net ifadelerle belirtildi. Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, alımların tamamen şeffaf ve yasal süreçler çerçevesinde yapılacağını vurguladı.

Tüzün, “İşçi alımı devlet hastanelerinde nasıl yapılıyorsa şehir hastanesinde de aynı şekilde olacak. Bir hemşire devlet hastanesine KPSS puanı ile giriyorsa buraya da aynı şekilde girecek. Temizlik personeli İŞKUR üzerinden kura ile alınıyorsa yine İŞKUR’dan kura ile girecek” dedi.

Son günlerde ortaya atılan “şirket adam alacak”, “liste yapılıyor” iddialarını net bir dille yalanlayan Tüzün, “Şu an herhangi bir liste yazamıyoruz. Çünkü sistem şeffaf: ya KPSS ile puanını alıp gireceksin ya da İŞKUR’daki kurada adın çıkacak” ifadelerini kullandı.

Tüzün, şehir hastanesinde kadro sayılarının mevcut devlet hastanelerine kıyasla katbekat artacağını da duyurdu:

“Temizlik personeli alımı normalde 50 iken burada 500 kişi olacak. Hemşire alımı 50 iken burada 500 hemşire istihdam edeceğiz. Sayılar artacak, daha çok kişi müracaat edecek ve daha çok kişi kuradan çıkacak.” diye konuştu