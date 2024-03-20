Ordu İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ORDU İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKKUŞ
ÇATALPINAR
GÜLYALI
KABATAŞ
PERŞEMBE
ALTINORDU
ÇAYBAŞI
GÜRGENTEPE
KORGAN
ULUBEY
AYBASTI
FATSA
İKİZCE
KUMRU
ÜNYE
ÇAMAŞ
GÖLKÖY
KABADÜZ
MESUDİYE
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.