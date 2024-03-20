Ordu İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

ORDU İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKKUŞ

ÇATALPINAR

GÜLYALI

KABATAŞ

PERŞEMBE

ALTINORDU

ÇAYBAŞI

GÜRGENTEPE

KORGAN

ULUBEY

AYBASTI

FATSA

İKİZCE

KUMRU

ÜNYE

ÇAMAŞ

GÖLKÖY

KABADÜZ

MESUDİYE

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.