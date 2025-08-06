Ordu İYİ Parti yeniden meydanlarda

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

İYİ Parti Ordu il teşkilatı, bu kez de üye kaydı seferberliği için sahaya çıktı. Yeni hedeflerini Genel Başkanları Müsavat Dervişoğlu’na sahip çıkmak olarak belirten Fatih Titiz, şu değerlendirmeyi yaptı;

“İlçe teşkilatlarımız, bu güne kadar yaptığı çalışmalarla, Ordu’nun 19 ilçesinde kısa sürede büyük farklar yarattı. Şimdi ise hep birlikte, yeni bir görev ve sorumluluğumuz var. Ordulu Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’na daha fazla sahip çıkmak ve bu kararlılığımızı tüm Türkiye’ye göstermek için meydanlara indik. Göğsünü gere gere, ‘???????? ???????????????????? ????????̈????????’????̈???? ????????????????????????’ diyen her bir vatandaşımızla kucaklaşmak için sahadayız.

Yeni üye kaydı seferberliğimiz başlamıştır. Tüm hemşehrilerimizi, Türk’lüğün ve Cumhuriyetin son kalesi olan İYİ Parti’ye davet ediyoruz.”

START, ULUBEY’DEN VERİLDİ

İl Başkanı Fatih Titiz, yeni çalışmanın startını, Ordu'nun Ulubey ilçesinden verdi. İlçe girişinde parti yönetici ve üyeler tarafından çiçeklerle karşılanan Fatih Titiz, Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş ve Ulubey Muhtarlar derneğini ziyaret ettikten sonra, esnaflarla bir araya geldi.

Gördükleri ilgi nedeniyle tüm Ulubeylilere teşekkür eden İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih titiz, “Ulubeyli kardeşlerimiz, her zamanki zerafetleri ile bizleri sevgiyle ağırladı. Kıymetli Ulubeyli hemşehrilerime nazik misafirperverlikleri nedeniyle içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.