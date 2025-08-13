Ordu Jandarması’ndan suçla mücadelede etkili performans

ORDU / HAKAN YILDIZ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 04-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği emniyet, asayiş ve kamu düzeni faaliyetleriyle dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ortaya çıkarıldı.

ASAYİŞTE YOĞUN DENETİM

Jandarma Asayiş Timleri tarafından toplam 38.268 şahıs ve 11.274 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalanırken, bunlardan 12’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

TRAFİKTE 10 BİNDEN FAZLA ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik Jandarması Timleri tarafından yürütülen denetimlerde 10.671 araç kontrol edildi. Sürücülerin trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetleri de sürdürüldü.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA SKUNK VE SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Bunlardan 22’si uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 1’i imal ve ticaret, 2’si ise yasadışı kenevir ekimi suçlarından işlem gördü. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda:

- 305 gr Skunk

- 47 adet Kenevir Bitkisi

- 51 gr Sentetik Kannabinoid/Bonzai

- 22 gr Kubar Esrar

- 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARA DARBE

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen suç unsurları arasında:

- Sahte sürücü belgesi ve noter evrakı

- 2 tabanca, 500 gr barut, 5 metre infilaklı fitil

- 1 jeneratör, 1 hilti ve 3 adet kazı malzemesi yer aldı.

JANDARMADAN KARARLILIK MESAJI

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.