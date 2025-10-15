YENİÇAĞ - Ordu / Hakan Yıldız - Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürüttüğü kararlı çalışmalar neticesinde, 06-12 Ekim 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliyi yakalayarak önemli bir başarıya imza attı. Yakalanan şüphelilerden 19’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerinin bir haftalık süre zarfında kapsamlı bir denetim ve operasyon süreci yürüttüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında oldukları vurgulandı.

ASAYİŞTE TAM KARARLILIK

Jandarma Asayiş Timleri, bu süreçte 31.324 şahıs ve 11.218 araç sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı. Suçla mücadelede gösterilen bu yüksek başarı, Ordu’da huzurun tesisinde önemli bir rol oynadı.

TRAFİKTE SIKI DENETİM

Trafik güvenliği konusunda da titizlikle çalışan Jandarma ekipleri, 13.584 aracı denetledi. Yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme faaliyetleriyle hem caydırıcılık sağlandı hem de toplumsal farkındalık artırıldı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda;

26 gr kubar esrar

5 gr bonzai

1 gr eroin

2 gr skunk

53 adet sentetik hap

7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu başarılı operasyonlar, gençleri tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede kararlı duruşun bir göstergesi oldu.

KAÇAKÇILARA AĞIR DARBE

Kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Aramalarda ele geçirilenler arasında;

504 paket kaçak sigara

14 litre rakı, 5 litre viski, 5 litre şarap

30.550 adet tütün doldurulmuş makaron, 3.800 adet boş makaron

89 adet cinsel içerikli hap gibi birçok yasa dışı ürün yer aldı.

Halkın Huzuru İçin 7/24 Görev Başında

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için önleyici kolluk faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Suç ve suçlularla mücadelede gösterilen bu etkin ve kararlı duruş, halkın güvenlik güçlerine olan güvenini pekiştiriyor.

Jandarma göz açtırmıyor, Ordu halkı güvenle yaşıyor.