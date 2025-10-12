Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi’ndeki kivi bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen kivinin fiyatının dernek tarafından belirlendiğini ifade eden Uzunlar, hasada çok az bir süre kaldığını söyledi.

Başkan Uzunlar, önceki yıllarda olduğu gibi ürünün sınıflarına göre fiyatlandırma yaptıklarını belirterek, "Bu sezon birinci sınıf olarak adlandırdığımız kivinin kilogramını 80 lira, ikinci sınıf kivi 40 lira ve üçüncü sınıf kivi fiyatını ise 25 lira olarak belirledik." dedi.

Geçen sezon 8 bin ton olan kivi rekoltesinin bu yıl zirai don nedeniyle 4 bin ton civarında beklendiğini aktaran Uzunlar, kalite durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi. Uzunlar, "Ordu kivisi gerek aroması gerekse depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça tercih ediliyor. Kivinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi pazar sorunu bulunmuyor. Yeni sezon tüm üreticilerimize hayırlı olsun." diyerek sözlerini tamamladı. Hasadın kasım ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.