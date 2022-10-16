﻿Ordu Kor Bel İnşaat işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Ordu Kor Bel İnşaat, 1 adet şoför olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
İkametgah adresinin Korgan ilçe sınırında olması
Şoför kadrosu için sürücü belgesi SRC2 ve SRC4 belgesi
Erkek adayları için askerlik ile ilişiği olmamak
Müracaatlar bizzat elden yapılacaktır.
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