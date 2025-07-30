Ordu Kumru Fatsa Karayolu'nda 3 yaralı

ORDU / ALİ YAZAN

Ordu'nun Kumru ilçesi ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Maden Düzü mevkisinde saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleler sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.