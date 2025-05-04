Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Ulubey’deki Küpkaya Kanyonu’nda 30 Nisan’dan beri kayıp olarak aranan Gizem Sinanoğlu’ndan kötü haber geldi. Kanyonda 5 metre derinliklerde Gizem’in cansız bedeni bulundu. Ekipler, diğer kayıp Süleyman Erdoğan’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Aramaların 3. gününde itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalarda, Gizem Sinanoğlu'nun (25) cansız bedeni ilk kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu.

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Gizem Sinanoğlu, Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı, Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Gizem’in cansız bedenine ulaşıldı

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