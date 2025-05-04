Ordu Küpkaya Kanyonu’nda acı son: Olayın sırrı araştırılıyor

Ali Yazan -Ordu /Yeniçağ

Aramaların 3. gününde itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalarda, 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu'nun ile 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenleri ilk kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu.

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Gizem Sinanoğlu, Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı, Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Süleyman Erdoğan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Cenaze işlemleri için hastaneye sevk edildi. Gizem Sinanoğlu ve Süleyman Erdoğan'ın cenaze işlemleri ise otopsi raporu sonucu sonrası belirlenecek.