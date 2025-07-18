Ordu Mesudiye’de acı olay: Zahide Özdemir cansız halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu Mesudiye’de acı olay: Zahide Özdemir cansız halde bulundu

Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilçit Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Aslan Özdemir’in eşi, 62 yaşındaki Zahide Özdemir, evinin yakınındaki mandıra önünde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

ALİ YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilçit Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Aslan Özdemir’in eşi, 62 yaşındaki Zahide Özdemir, evinin yakınındaki mandıra önünde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvanlarını kontrol etmek üzere mandıraya giden Zahide Özdemir'den uzun süre haber alınamayınca yapılan aramada, talihsiz kadının cansız bedeni mandıra önünde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Özdemir’in ölümüyle ilgili henüz net bir neden belirlenemezken, olay sırasında yanında olan ve çok sevdiği köpeklerinin, kadının başından uzun süre ayrılmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Zahide Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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