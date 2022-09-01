Ordu Mesudiye’de yangın

ORDU - ALİ YAZAN / YENİÇAĞ

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Yukarı Gökçe Köyü Küçükdüz ve Büyükdüz bölgesinde ki ormanlar, elektrik tellerinin sıcaktan alev alması sonucu yanmaya başladı. Yukarı Gökçe Dernek Başkanı Sezayi Uzunyurt yangın yerinde söndürme çalışmalarına katılırken, bir yandan da yangın ile ilgili bilgi aktarıyor.

Yangının büyük bir alana yayıldığını, Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye aracının müdahale etmesine rağmen, yangının önlenemediğini, elektrik direklerinin yangının etkisiyle düşmeye başladıklarını belirtti.

Yangın Ötece olarak adlandırılan bölgeye kadar inerek, köyün 150 metre yakınına kadar yaklaştı. Eğer yangın köy evlerine sıçrarsa, evlerinin yüzde 90’ı ahşap evlerden oluşan Yukarı Gökçe Faldaca Köyü tamamen yanabilir.