Ordu milletvekilinden fındık hasarıyla ilgili yerinde inceleme

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Heyet, aynı zamanda 12 Nisan’da yaşanan zirai don felaketinin bölgedeki fındık bahçelerinde yol açtığı tahribatı da yerinde gözlemledi.

Milletvekili Şanlıtürk, yaptığı açıklamada, “Zirai donun bölgemizdeki etkileri çok ciddi boyutta. Kumru-Korgan hattında bazı bahçelerde %95’in üzerinde hasar tespit edilmiş durumda. Daldaki fındıkların zarar görmesine rağmen hala dalda asılı durduğunu görüyoruz. Bu durum üreticimizin ne kadar büyük bir zararla karşı karşıya olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Aynı ziyaret kapsamında Kumru-Korgan yolunun henüz sıcak asfalt yapılmayan 8 kilometrelik kısmı da detaylı olarak incelendi. Şanlıtürk, “Yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı olarak hemşehrilerimize bu yolun yapılacağına dair söz verdik. Şimdi bu sözümüzün arkasındayız ve yolun tamamlanması sürecini yakından takip ediyoruz” dedi.

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Ziyaret sonunda bölge halkına selam ve saygılarını ileten Şanlıtürk, MHP olarak hem tarımsal zararların tazmini hem de altyapı yatırımları konusunda gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.