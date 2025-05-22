Ordu ODÜ'ye Özel Eğitim Birimi

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu ODÜ'ye Özel Eğitim Birimi

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, merhum Aydın Baş anısına eşi Hülya Baş tarafından yaptırılan Özel Eğitim Birimi düzenlenen törenle açıldı.

Ordu/ Ali Yazan

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, merhum Aydın Baş anısına eşi Hülya Baş tarafından yaptırılan Özel Eğitim Birimi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan bağışçı Hülya Baş, eşi Aydın Baş’ın adını yaşatmak amacıyla anlamlı bir katkıda bulunduklarını belirterek, “Kızım Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Baş’ın önerisiyle özel eğitim birimine destek verdik. Sayın Rektörümüze bu fırsatı bize sunduğu için teşekkür ederim. Tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve Üniversitemize hayırlı olsun,” dedi.

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