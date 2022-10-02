﻿Ordu Orbel işçi alacak

Ordu Orbel bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, operatör alınacak.
Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Alanıyla ilgili operatörlük belgesine sahip olmak,
Askerlik görevini yapmış olmak.
İSTENEN BELGE
CV,
Kimlik belgesi,
Öğrenim belgesi.
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