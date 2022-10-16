Ordu Orbel işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Ordu Orbel, 1 adet iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 4 Kasım 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

B sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmak

İSO 14001 ve ISO 45001 süreçleri konusunda tecrübeli olmak

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata hakim olmak

Dökümantasyonları hazırlamak ve çalışanlara İSG eğitimi verebilecek tecrübeye sahip olmak

MC Office uygulamalarında ileri seviyede bilgi sahibi olmak

Ordu il sınırları içerisinde ikamet ediyor veya edebilecek durumda olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya kanunen yapmış muaf sayılmak

En az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

Affı uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda mahkum olmamak

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak

Affa uğramış olsa bile özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarı madde suçları zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik güveni kötüye kullanma hileli iflas ihale-i fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak

Görev yapmasına engel olabilecek beden ve akıl sağlığı bulunmamak