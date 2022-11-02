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Ordu Orbel işçi alacak

Ordu Orbel, besi çiftliğinde istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:58
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Ordu Orbel işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ordu Orbel, besi çiftliğinde istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış erkek olmak

En az ortaokul mezunu olmak

En az 100 büyükbaşa bakabilecek bilgiye sahip olmak

Besi çiftliğindeki lojmanda ikamet edebilecek

Askerlik göreviyle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Beden ve akıl hastalığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

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