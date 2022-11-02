Ordu Orbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Ordu Orbel, besi çiftliğinde istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış erkek olmak
En az ortaokul mezunu olmak
En az 100 büyükbaşa bakabilecek bilgiye sahip olmak
Besi çiftliğindeki lojmanda ikamet edebilecek
Askerlik göreviyle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Beden ve akıl hastalığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
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