Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği Koordinasyon Toplantılarının 16’ıncısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan Koordinasyon Toplantısına, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, ODÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan İnce, Ordu Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Gürol Köroğlu, DSİ 77. Şube Müdürü Mehmet Kurul, OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Okan Karadağ, Ordu Şehir Hastanesi Yüklenici Firma Proje Müdürü Yalçın Sekmen ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.



Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok, Ordu Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanabilmesi için yüklenici firmanın altyapı çalışmalarını yürüten kamu kurumlarından talep ettiği işler ve çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgi verdi.

Ömer Tok, ödenek durumu ve alınan malzemelerle ilgili olarak da bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda, ulaşım, doğalgaz, elektrik, fiber alt yapısının hızlıca tamamlanması ve ileride oluşabilecek aksaklıklara mahal verilmemesi için yedekli olacak şekilde iki ayrı hat çekilmesi ile ilgili telekomünikasyon, içme suyu, kanalizasyon, DSi tarafından öncelik menfezlere verilmek üzere, Say Deresi ıslah çalışmalarının hızlandırılması gibi altyapı çalışmalarını sürdüren kamu kurumlarının yetkilileri tarafından çalışmalarda gelinen son nokta, karşılaşılan sorun ve sıkıntılar ile yapılacak iş birlikleri konusunda detaylı bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, hem yol, hem de imar işlerinin hastane açılışı yapılıncaya kadar tamamlanacağını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi yüklenici firma Proje Müdürü Yalçın Sekmen, Ordu Şehir Hastanesi inşaatındaki dile getirilen eksikliklerin bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ordu Şehir Hastanesi altyapı çalışmalarını sürdüren kurumların yöneticilerinden gelinen son durum ve karşılaşılan sıkıntıları dinleyen

Vali Muammer Erol, 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında artık sonlara yaklaşıldığını belirterek, “gelinen bu noktada ilgili tüm paydaşların birbirini destekleyerek işbirliği içerisinde çalışmaları yürütmesini istiyoruz. inşaat süreci tamamlanıncaya kadar koordinasyon içerisinde işlerimizi takip edelim.” dedi.