Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alacak

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesine 4 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kalıpçı ve betonarme demirci alınacak.
Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T. C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
Askerlikle ilişiği kesilmiş olmak,
Ordu'da ikamet etmek.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Diploma fotokpisi,
Sabıka kaydı.
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