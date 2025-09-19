YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu İlçe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Ordu Ticaret Festivali başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Ordu Ticaret Festivali; bu şehrin üretim gücünün, esnaf dayanışmasının, yerel ekonomisinin ve turizm potansiyelinin birleştiği stratejik bir kalkınma hamlesidir” dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde Altınordu Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Ordu Ticaret Festivali, 19 Eylül İlköğretim Okulu’ndan Ceren Özdemir Meydanı’na düzenlenen kortej yürüyüşüyle start aldı. Kortej yürüyüşünün ardından Tayfun Gürsoy Parkı’nda festival için açılış töreni düzenlendi. Törene Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, protokol mensupları ve çok sayıda kişi katıldı.

BAŞKAN TEPE: “STRATEJİK BİR KALKINMA HAMLESİ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kurum ve kuruluşların yaptığı iş birliğiyle birlikte vatandaşların yaşamına dokunan işlerin kolaylıkla hayata geçirildiğini belirterek, Ordu’da bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi. Ordu ve Altınordu’nun ticari hafızasına yepyeni bir pencere açılarak yerel kalkınmaya katkı sağlayacak, şehir ekonomisini büyütecek bir adımın atıldığını ifade eden Başkan Tepe, “Ordu Ticaret Festivali; bu şehrin üretim gücünün, esnaf dayanışmasının, yerel ekonomisinin ve turizm potansiyelinin birleştiği stratejik bir kalkınma hamlesidir. Ticaret canlıysa şehir nefes alır. Esnaf güçlüyse sokaklar hayatla dolar. Üretim destekleniyorsa kalkınma yerelden başlar. Bir şehir ancak ortak akıl, ortak vizyon ve ortak çabayla büyür” dedi.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile OTSO Başkanı Levent Karlıbel de birer konuşma yaparak, festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalarının ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.