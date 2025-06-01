Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi

Kaynak: AA
Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi

Yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda 20 ilden 400 sporcunun yarıştığı "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen "2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 6'ncısı düzenlenen organizasyonun son gününde sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya yarıştı.

Sporcular, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı ve trafiğe kapatılan alanlarda yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından geçerek derece elde edebilmek için ter döktü.

Heyecan dolu yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyona 20 ilden 400 sporcu katıldı.

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