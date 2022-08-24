Ordu Ulubey SYDV personel alacak

Ordu Ulubey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını duyurdu.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal inceleme uzmanı alınacak.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

35 yaşını doldurmamış olmak ve diğer şartlar.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Mezuniyet belgesi,

Adli sicil belgesi ve diğer belgeler.