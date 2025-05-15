Ordu Ulubey yolu 3 aydır kaldırılmayan heyelan kazaya neden oldu

Ali YAZAN /ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu’nun Altınordu ile Ulubey ilçeleri arasındaki karayolunun Uzunisa mevkiinde, 22 Şubat’ta meydana gelen büyük heyelanın ardından kaya ve toprak yığını nedeniyle yolun tek şeridi kapanırken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda tam bir çileye dönüşürken, aradan geçen yaklaşık üç ayda toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için hiçbir çalışma yapılmaması tepkilere neden olurken, bu akşam korkulan oldu.

Yol üzerinde bulunan heyelan kalıntısını fark edemeyen ve çarpan 34 plakalı araçta maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, olay sürücüler arasında tedirginliğe yol açtı. Özellikle Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun artacağı dikkate alındığında, benzer olayların yaşanmasından endişe ediliyor.

Öte yandan kaza sonrası paylaşımda bulunan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Uzunisa mevkiine gittik, uyardık, söyledik... Maalesef hiçbir adım atılmadı. Ve bu akşam bir kaza yaşandı. Önümüz bayram. İlla bir can kaybı mı olması gerekiyor? Bu kaza değil, vebaldir! Ayıptır, yazıktır!”