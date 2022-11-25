Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

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