Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokuluna Yönelik Akademi-Sektör İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ali YAZAN -ORDU / YENİÇAĞ

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Erişen tarafından atılan imzaların töreninde, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Müdürü, Gazetecilik ve Habercilik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kaan Uçar da hazır bulundu.

ÇOK YÖNLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin meslekleri ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim programları (staj dahil), öğrencilerin yaptıkları haberlerden editörlerce uygun bulunanlarının yayınlanması, sosyal sorumluluk projeleri, ortak panel, sempozyum, seminer, kurs vb. etkinlikleri; Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde yapmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan protokol ile çok yönlü bir iş birliği hedeflendi.

AKADEMİSYENLER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLEYECEK

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü akademisyenlerinin Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’na üye gazetecilere çeşitli eğitimler ve seminerler verebilmesinin amaçlandığı protokolde, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu üyelerinin de öğrencilere yönelik gerçekleştireceği eğitim, seminer vb. gibi programların sıklaştırılması hedeflendi.

ÖĞRENCİLERİN ÜRETTİKLERİ HABERLER BAĞLI YAYIN KURULUŞLARINDA YAYINLANABİLECEK

Öğrencileri uygulama yönünde motive etmeyi amaçlayan protokol kapsamında, uygulama dersleri çerçevesinde Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü öğrencilerinin ürettikleri haber içerikleri, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu’na bağlı medya kuruluşlarında yayınlanabilecek.