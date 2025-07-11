Ordu Uzunisa Yaşam Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor

ORDU / ALİ YAZAN

Altınordu İlçe Belediyesi, Uzunisa Mahallesi’nde yapımına başladığı yaşam merkeziyle bölgeye yeni bir sosyal buluşma noktası kazandırıyor. Alanda devam eden çalışmalarla ilgili Başkan Ulaş Tepe, “Çalışmalar bittiğinde piknikten kır düğünlerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak modern ve huzurlu bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Altınordu Belediyesi, kent sakinlerine nefes alabilecekleri, dinlenip sosyalleşebilecekleri yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Uzunisa Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Spor Tesisi’nin ardından, şimdi de mahallenin atıl durumda bulunan eski piknik alanı modern bir görünüme kavuşturuluyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların ilk etabında, alanın altyapısı güçlendirilerek zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Altyapı ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından, vatandaşların doğayla iç içe keyifli yürüyüşler yapabilmesi için yürüyüş yollarının yapımına başlandı. Devam eden düzenlemeler kapsamında alana, konforlu oturma grupları, mangal yapmaya uygun ızgaralık alanlar ve çocuklar için oyun grupları yerleştirilecek. Otopark alanıyla vatandaşların ulaşım açısından da kolaylıkla erişebileceği alan, kır düğünleri gibi çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek çok yönlü bir yaşam merkezine dönüşecek.

BAŞKAN TEPE: “MODERN BİR ALAN KAZANDIRIYORUZ”

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yaptığı açıklamada, “Altınordu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sosyal yaşamına değer katacak, nefes alabilecekleri, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Uzunisa Mahallemizde atıl durumdaki piknik alanını modern bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem piknik yapmaya hem de kır düğünleri gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapacak, çok yönlü ve işlevsel bir alanı Ordulu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yürüyüş yollarından çocuk oyun alanlarına, oturma gruplarından ızgara alanlarına kadar her detayı, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri düşünerek planladık" diye konuştu.