Ordu Valiliği av sezonu ile ilgili açıklama yaptı!

ORDU / ALİ YAZAN

Ülkemizde 2025-2026 Av sezonu 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır. Merkez Av Komisyonu, Av Döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 6 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Merkez Av Komisyonu;

Avın açılış ve kapanış tarihlerini,

Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini,

Avlanma günlerini,

Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları,

Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları,

Yasak avlanma esas ve usulleri, avda kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç gereçler,

Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir.

Buna göre avlanma; tüm bölgelerimizde aynı gün 23 Ağustos 2025 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Yaban domuzu ve 1. Grup kuşlar ile 3. Grup kuşların avı ilave olarak Salı günüde yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.

Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmî Gazete ’de yayımlanan 24 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.

İlgililere ve avcılara duyurulur.