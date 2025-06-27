Ordu Valisi Erol, Ulubey'de düzenlenen resim sergisinin açılışına katıldı

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Ordu Valisi Erol, Ulubey'de düzenlenen resim sergisinin açılışına katıldı

Vali Muammer Erol, Ulubey İlçesinde düzenlenen “Anlamlı Renkler” adlı resim sergisinin açılış programına katıldı.

Ali Yazan /Ordu

Ordu'nun Ulubey ilçesinin Şıhlar Mahallesi Düzköy mevkinde gerçekleştirilen resim sergisinin açılış törenine, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve yöre halkı katıldı.

Seyfettin Akyıldız tarafından hazırlanan serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri kesti. Ardından sergiyi gezerek bilgi aldı.

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Maliyeden emekli olduğunu 2013 yılından bu yana resimle uğraştığını söyleyen Seyfettin Akyıldız, doğa ve atların yer aldığı 52 adet yağlı boya resmi kendi köyünde sergilemekten mutlu olduğunu ifade etti.

Akyıldız, her bir resmin hikayesini Vali Erol ile paylaşarak, “Sayın Valimiz köyümüze teşrif ederek sergimizin açılışını gerçekleştirdi. Bizleri onore etti. Kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz” diyerek, duygularını dile getirdi.

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