Ordu ve Fatsa’daki hastanelere “Anne Dostu” unvanı

Sağlık Bakanlığı’nın Anne Dostu Hastane programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatsa İlçe Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığına yönelik sundukları nitelikli hizmetler sayesinde “Anne Dostu Hastane” belgesini almaya hak kazandı.

ORDU / ALİ YAZAN

Sağlık Bakanlığı’nın Anne Dostu Hastane programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatsa İlçe Devlet Hastanesi, anne ve bebek sağlığına yönelik sundukları nitelikli hizmetler sayesinde “Anne Dostu Hastane” belgesini almaya hak kazandı.

BELGELER İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. TÜZÜN’DEN

Başarıyla tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından belgeler, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün tarafından hastane yöneticilerine takdim edildi.

“Annelerimize hak ettikleri değeri veriyoruz”
Törende konuşan Dr. Tüzün, “Annelerimize hak ettikleri değeri vermek için önemli bir adım attık. Bu başarıda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

HEDEF: KADIN VE BEBEK SAĞLIĞINDA EN YÜKSEK STANDART

Anne Dostu Hastane belgesi, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında annelere sunulan destekleyici ve güvenli hizmetleri esas alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, kadın ve bebek sağlığına yönelik kaliteli sağlık hizmetlerini daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

