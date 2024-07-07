Ordu ve Muş'ta sel felaketi. 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde yağan aşırı yağışlar Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sele neden oldu.

Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi.

Aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana gelirken, yetkililer tarafından köprü alanından uzak durulması istendi.

ÇAYBAŞI'NDA HEYELAN

Çaybaşı ilçesinde heyelan meydana geldi. Yağışların etkili olduğu bir diğer bölge olan Çaybaşı ilçesinde ise yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler sel nedeniyle seferber oldu. Bazı evlerin vurduğu sel sularına karşı çalışmaların devam ettiği Çaybaşı ve İkizce ilçesinde ise vatandaşlarda kendilerince tedbir almaya çalıştı.

İKİZCE'NİN 7 MAHALLESİNDE HEYELAN YAŞANDI

İkizce'nin 7 mahallesinde heyelan yaşandı. Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce ilçesinde Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin bir çok bölgesinde ise aşırı yağışlar nedeniyle hasar meydana geldi.

YAŞLI HAKINDA SELE KAPILDI

Çaybaşı ilçesinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonrası Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç isimli yaşlı kadın menfezden geçerken ayağı kayıp suya düştüğü öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, Çayır Mahallesi'nde suya düşen Kocakoç'un cansız bedenini selin sürüklediği alandan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

MUŞ'TA SEL FELAKETİ: GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Muş'ta Aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.

Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için acil yardım ekipleri görevlendirdi.

Nazar Karataş'ın ailesi ve sevenleri, genç kadının zamansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, köydeki diğer vatandaşlar da selin getirdiği zararların bir an önce giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor.