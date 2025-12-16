Hava sıcaklıklarının düşüşüyle kentin yüksek rakımlı alanlarına ve yaylalarına kar yağışı etkili oldu.

Ordu yaylaları beyaza büründü: Kartpostallık manzaralar! - Resim : 1

Yaklaşık üç gündür süren yağış sayesinde Aybastı, Akkuş, Mesudiye, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Gölköy ilçeleri beyaza büründü.

Ordu yaylaları beyaza büründü: Kartpostallık manzaralar! - Resim : 2

Kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye vardığı yüksek kesimlerde ve yaylalarda, karla mücadele ekipleri greyder, küreme ve tuzlama araçlarıyla müdahalelerini aralıksız yürütüyor.

Ordu yaylaları beyaza büründü: Kartpostallık manzaralar! - Resim : 3

Şehir merkezinde ise sağanak yağış hakim olurken, yağışlı havanın yarın da aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Ordu yaylaları beyaza büründü: Kartpostallık manzaralar! - Resim : 4

Bolu Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü!Bolu Dağı beyaza büründü! Mevsimin ilk karı düştü!Gündem
Van kara teslim oldu! 90 yerle bağlantı koptuVan kara teslim oldu! 90 yerle bağlantı koptuGündem