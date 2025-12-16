Hava sıcaklıklarının düşüşüyle kentin yüksek rakımlı alanlarına ve yaylalarına kar yağışı etkili oldu.
Yaklaşık üç gündür süren yağış sayesinde Aybastı, Akkuş, Mesudiye, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Gölköy ilçeleri beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye vardığı yüksek kesimlerde ve yaylalarda, karla mücadele ekipleri greyder, küreme ve tuzlama araçlarıyla müdahalelerini aralıksız yürütüyor.
Şehir merkezinde ise sağanak yağış hakim olurken, yağışlı havanın yarın da aralıklarla sürmesi öngörülüyor.