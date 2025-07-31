'Ordu yerel kalkınmanın başkenti olacak'

Ali Yazan/ Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında üreticiler, perakende sektöründen e-ticarete, ihracatçılardan gastronomi sektörüne 35’e yakın büyük alıcı ve yatırımcının yetkililerinden oluşan alım heyeti ile yüz yüze görüşerek kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.



BAŞKAN GÜLER: “BİZİM MESELEMİZ DÜŞÜNEN ORDU, ÜRETEN ORDU, YARIŞAN ORDU”



Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ modelini benimsediklerini bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Başta fındığın işlenmesi olmak üzere alternatif gelir kaynakları oluşturacak projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu:



“Bizim meselemiz Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu. Önce düşünmek ve farkında olmak gerekiyor. Etrafta dünya kadar bitkimiz var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Sordukları zaman kaldirik, hoşkıran, melecon diyoruz. Ama onu ticarete çeviremiyoruz. Ordulu hanımlara soruyorum. Bir temel yemeğimiz var mı? Hemen pancar çorbası. Tek söylenen şey o. Bu kadar çalışkan, bu kadar kaynakları zengin olan bir yerde ne yapalım diye düşündük. Ve bununla ilgili de çalışmalara başladık. Fındığı ele aldı. Biz dünyanın en çok fındık üreten şehriyiz. Bir yerde tekel durumundayız. Ama tekel olunan bir yerde fiyatı belirlemiyoruz. Bunu çözmeye başladık, fındığı biz kabuklu satardık, kırmaya başladık, sonra kavurmaya, sonra ezme yapmaya başladık. Fındık kabuğunu yakıyorduk, şimdi ondan aktif karbon fabrikası kurduk. Sadece kabuğundan yüz kadar ürün çıkıyor. Fındık zarını atıyorduk. Şimdi, içindeki antioksidanlar, deoksidanlar, mineraller, vitaminler, proteini, yağı satıyoruz. Fındığı, fındık olarak satarsanız iki milyar dolar, çikolata yaparsanız sekiz milyar dolar. Biz bunun hamallığını yapıyoruz. Ama parayı başkası kazanıyor. Daha evvel kadın kooperatifi yoktu. Şimdi burada kadın kooperatifleri var. Başladılar ve üretim yapıyorlar. 19 tane kurduk. Şimdi coğrafi farkındalıkları olan ürünleri üretiyoruz”



“HİÇBİR ZAMAN MAZERET, BAHANE VE ŞİKÂYET YOK”



Rusya Ukrayna savaşı sonrası Ordu’nun büyük bir öneme sahip olacağını ifade eden Başkan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bakın hemen denizin karşısında savaş var. Bu savaş bittiğinde tedarik ürünlere ihtiyaç olacak. Biz neden bu ürettiklerimizi oralara satmayalım. Ukrayna-Rusya Savaşı bitince Ordu bu alanda tedarik ürün noktasında çok önemli bir konumda yer alacak. Bizim komşularımız Giresun, Samsun ya da diğer iller değil. Bizim komşularımız Rusya, Ukrayna, Gürcistan’dır. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Hiçbir zaman mazeret, bahane ve şikâyet yok. Biz bu şehirde Valimiz başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla iyi bir takım kurduk. Her zaman söylüyoruz tekrar söylemekte fayda var. Yapılan ve bundan sonraki dönemlerde yapılacak çalışmalarda Ordu kesinlikle bir model olmuştur. Tarihi zenginliklerle dolu Ordu’da herkes elini taşın altına mutlaka sokmak zorunda. Hiç kimse ben dememeli biz demeli. Bu şehir hepimizin.”



TOPRAK: “YEREL ÜRETİCİLER İLE ALICILARI BULUŞTURARAK SATIŞ İNİSİYATİFLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ”



Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’da konuşmasında üreticileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirdiklerini belirtti. Yapılan toplantıların önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Toprak, “Proje ile amacımız yerel üreticileri, alıcılar ile buluşturarak satış inisiyatiflerini geliştirmek. Bu kapsamda önde gelen marketlerin ve e ticaret sitelerinin yetkilileri üretici ile buluşuyor. Bu sayede üreticilerimiz tüm merak ettiklerini kendilerine sorabiliyor, onlarda üreticileri daha iyi pazarlama konusunda bilgilendiriyor” diye konuştu.



GPD BAŞKANI ÖZPAMUKÇU: “ORDU’NUN ÜRÜNLERİ ZİNCİR MARKETLERDE YERİNİ ALDI”



Programda söz alan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Ordu’nun birçok ürününün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri sayesinde zincir marketlerde satıldığını belirtti.



İş birliklerinin devam edeceğini aktaran Özpamukçu, “Ordu’da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte 4-5 yıl önce bir yolculuğa çıktık. Onun önderliğinde tarım alanına önemli projeler gerçekleştirildi. Ordu’da yumurta ve süt birlik başkanları ile Ordu’nun yumurtalarını, Perşembe Yaylasının harika peynirlerini ve tereyağını marketlerimizde sunmaya başladık ve yıllardır artarak devam ediyor. Ordu bu konuda önemli örnekler sergiledi, sergilemeye de devam edecek” şeklinde konuştu.



OTSO BAŞKANI KARLIBEL: “BAŞKAN HİLMİ GÜLER’İN ÜRETİM VURGUSU ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILIYOR”



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel’de konuşmasında kooperatifleşme ve birlikte hareket etme vurgusu yaptı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği ilk günden bu yana üretim vurgusu yaptığını ve bu modelin şimdi daha iyi anlaşıldığını aktaran Karlıbel, şunları kaydetti:



“Kooperatifleşme, birlikte hareket etme, ya da kurumların el ele tutuşmasının bizi nereye götüreceğini görebiliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve başladığından bu yana üretim, üretim, üretim dedi. Bununla ilgili birimler kurdu. İlk başlarda insanlara garip gelse de şimdiler gıda güvenliği konusu ile çok daha iyi anlıyoruz.”



Hepsiburada Kıdemli Pazaryeri Eğitim Müdürü Nazlı Sinem Süllü’de program kapsamında bir konuşma gerçekleştirerek üreticilere bilgiler verdi.



PROJEYE KATKIDA BULUNANLARA PLAKET VERİLDİ



Programda ayrıca projeye katkıda bulunan ekonomi yazarları ve iş insanlarına Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından plaket takdim edildi.



ÜRETİCİLER, YATIRIMCI VE ALICILARLA BULUŞTU



Programda üreticiler ile çok sayıda alıcı bir araya geldi. Üreticiler, perakende sektöründen e-ticarete, ihracatçılardan gastronomi sektörüne 35’e yakın büyük alıcı ve yatırımcının yetkililerinden oluşan alım heyeti ile yüz yüze görüşerek kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında ayrıca e-ticaret ve iş geliştirme eğitimleri de düzenlendi.