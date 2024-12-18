Ordu’da bir haftada 14 bin araç denetlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da bir haftada 14 bin araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler arttırıldı. Yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 807 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Ordu Emniyetinden gelen açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 45 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldi. Bu kazalarda 61 kişinin yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 36 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 73 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 80 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 494 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 92 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 145 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 96 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

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Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 807 araç kontrol edildi, 2 bin 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 36 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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