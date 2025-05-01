Ordu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ordu/ Ali Yazan



Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Vatandaşlar, yöresel türküler ve halk oyunları eşliğinde bayram coşkusunu yaşıyor.

Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Vatandaşlar, yöresel türküler ve halk oyunları eşliğinde bayram coşkusunu yaşıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ordu’da coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ceren Özdemir Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ve pankartlarla alanı doldurdu.

Etkinlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da yer alırken, program kapsamında konuşmalar ve müzik dinletilerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.