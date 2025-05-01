Ordu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ordu/ Ali Yazan

Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Vatandaşlar, yöresel türküler ve halk oyunları eşliğinde bayram coşkusunu yaşıyor.

Ordu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ceren Özdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Vatandaşlar, yöresel türküler ve halk oyunları eşliğinde bayram coşkusunu yaşıyor.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ordu’da coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ceren Özdemir Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ve pankartlarla alanı doldurdu.

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Etkinlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da yer alırken, program kapsamında konuşmalar ve müzik dinletilerinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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