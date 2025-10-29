YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü dolayısıyla Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama etkinlikleri çerçevesinde “102. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’ndan başlayan “102. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü”ne, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Baro Başkanı Av. Birsen Uçar, Vali Yardımcısı Burak Keser, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asb. Kd. Bçvş. Gökhan Ayhan, daire müdürleri, siyasi parti, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Muammer Erol, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşale ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının ‘Cumhuriyet’ ezgileri eşliğinde, Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’dan yürüyüşe başlayarak, İlkadım Anıtı önüne kadar yürüdü.

İlkadım Anıtı önünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konserle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Konserle birlikte “102. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü” için gerçekleştirilen program sona erdi.