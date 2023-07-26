Ordu'da 13 yaşındaki kız, silahla oynarken kendini öldürdü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Sıla Polat isimli 13 yaşındaki kız, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
Ordu'da 13 yaşındaki kız, silahla oynarken kendini öldürdü

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Sıla Polat (13), evde tabancayla şakağından vurulmuş halde bulundu.

Olay, bugün sabah saat 09.00 civarında Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Belediye Evleri’nde yaşandı. İddiaya göre, anne ve babasının evde olmadığı sırada, tabanca ile oynayan Sıla Polat, şakağına ateş etti. Bir süre sonra eve dönen babası, kızını yerde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sıla Polat’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polat’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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